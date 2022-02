Verbij had al voorgevoel dat echte snelheid bij hem ontbrak

Kai Verbij was niet verbaasd dat hij op de Olympische Spelen een bijrol speelde op de 500 meter. De sprinter, die zijn focus in Beijing vooral heeft liggen op de 1000 meter van komende vrijdag, moest zich tevreden stellen met de veertiende plaats (34,87 seconden).

“In de afgelopen trainingen maakte ik niet heel veel snelheid voor mijn gevoel. Mijn voorgevoel klopte. Dat is dan in bepaald opzicht weer een fijne bevestiging”, zei Verbij wat cryptisch. “Het enige wat goed was, waren mijn eerste 40 meter. Normaal gesproken ben ik iemand die de hele ronde het snelst aflegt en nu doe ik helemaal niet mee. Dat hoort niet. Daar baal ik van. Tegelijkertijd weet ik waar ik aan moet werken.”

De 27-jarige Verbij, die vier jaar eerder bij de Spelen als negende eindigde op de kortste afstand, zei dat het ligt aan een combinatie van techniek en materiaal. Hij denkt dat hij dat in korte tijd voor elkaar kan krijgen. “Ik moet niet in paniek raken. Natuurlijk, ik heb nog maar zes dagen. Dat is niet heel lang, daar ben ik me bewust van. Maar ik ben wel iemand die snel kan switchen en snel aanpassingen aan kan.”

Verbij en zijn trainer Jac Orie denken wel dat de schaatser op dit moment de kracht en inhoud heeft om het op de Spelen te laten zien. “Jac zegt ook: ik kan mijn vermogen gewoon niet kwijt. Ik heb genoeg pk’s. Het ligt niet aan het programma dat we gedraaid hebben. Het ligt echt wel een beetje aan mezelf, aan mijn techniek. Een combinatie van. We moeten snel keuzes gaan maken”, aldus Verbij. “Natuurlijk is de 1000 meter mijn speerpunt, maar ik reed wel met de intentie om ook op de 500 meter op het podium te eindigen.”