Auger-Aliassime verovert eerste titel op ABN AMRO-toernooi

De Canadese tennisser Félix Auger-Aliassime heeft op het ABN AMRO World Tennis Tournament zijn eerste ATP-titel veroverd. De nummer 9 van de wereld was in de finale in twee sets te sterk voor de als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas: 6-4 6-2.

Na een uur en 18 minuten benutte Auger-Aliassime zijn eerste wedstrijdpunt na een misser van Tsitsipas, die een forehand buiten de lijnen sloeg. De emotionele winnaar zocht vervolgens achter de baan zijn coaches op, waarna hij via FaceTime belde met het thuisfront.

Auger-Aliassime wist direct de eerste servicegame van Tsitsipas te winnen en hij hield die break vast. Hij besloot de set met een overtuigende lovegame. Ook in de tweede set wist Tsitsipas zijn eerste servicegame niet te winnen. Auger-Aliassime kreeg de kans op een 3-0-voorsprong te komen, maar de mondiale nummer 4 voorkwam dat ternauwernood.

In de slotfase kwam de zege van Auger-Aliassime, die in vorige finales zijn zenuwen vaak niet de baas was, echter niet meer in gevaar. Tsitsipas had vaak geen antwoord op de harde forehand waarmee de Canadees al de hele week indruk maakte op het centercourt van Ahoy.

De 21-jarige Auger-Aliassime stond in Rotterdam Ahoy al voor de negende keer in de finale van een ATP-toernooi. Een grote prijs wist hij individueel nog niet te pakken, al won hij begin dit jaar met Denis Shapovalov wel de ATP Cup. Tsitsipas stond al voor de achtste keer in de finale van een ATP 500-toernooi, maar hij won er nog nooit een.

Auger-Aliassime is de opvolger van de Rus Andrej Roeblev, die hij zaterdagavond in de halve eindstrijd versloeg. Op weg naar de finale was de Canadees ook al te sterk voor de Schot Andy Murray.

Vier jaar geleden maakte Auger-Aliassime in Rotterdam zijn debuut op de ATP Tour. Hij ontving toen als tiener een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek, die dit jaar vlak voor het toernooi werd geconfronteerd met de afmelding van de Rus Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld.

Volgend jaar is de vijftigste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament.