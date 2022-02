Auger-Aliassime wordt nu niet meer herinnerd aan verloren finales

Félix Auger-Aliassime is blij dat hij na zijn titel op het ABN AMRO World Tennis Tournament niet meer wordt herinnerd aan zijn verloren finales. Na acht keer een eindstrijd te hebben verloren, was het in Rotterdam eindelijk raak. Ten koste van Stefanos Tsitsipas pakte de nummer 9 van de wereld de titel in Ahoy.

“Ik heb het vaak gehoord van journalisten en dat was niet altijd even makkelijk”, aldus de 21-jarige Canadees. “Het zou makkelijker zijn als jullie er niet waren, maar het is jullie werk en ik zou dezelfde vragen stellen.”

Auger-Aliassime is blij dat hij nu van zijn ‘finale-trauma’ is verlost. “Ik ga nu niet meer horen dat ik nog geen titel heb en ik denk dat ik nu ook vrijer ga spelen. Ik was volledig gefocust vandaag, ook al bij de warming-up. Ik wilde geen spijt hebben aan het einde van de dag. Er is nu ook sprake van opluchting.”

De nummer 3 van de plaatsingslijst gunde de favoriet Tsitsipas slechts zes games: 6-4 6-2. “Ik had geen betere manier kunnen wensen om mijn eerste titel te veroveren, qua wedstrijdverloop en hoe ik speelde. Het was een speciale wedstrijd, die mij lang zal bijblijven. Dit is de meest speciale dag in mijn carrière”, aldus de Canadees.

“Rotterdam zal voor mij altijd een speciale plek blijven, dat is altijd met het toernooi waar je je eerste titel verovert. Ik heb een goede relatie met het toernooi en ik kom volgend jaar zeker terug.”

Voor Auger-Aliassime moeten de eerste weken van het seizoen een opmaat zijn voor een sterk 2022. “Dit jaar ben ik volwassener en een betere speler geworden. Ik ga nu door om het waar te maken.”

Auger-Aliassime had het volgende maand in de Daviscup op kunnen nemen tegen Nederland, maar hij stelde zich niet beschikbaar voor het duel in Den Haag. “Dat heeft puur te maken met mijn schema. Maar Canada heeft alsnog goede spelers. Ooit keer ik terug in de Daviscup om te proberen het toernooi te winnen.”