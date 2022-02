Basketballer James neemt puntenrecord over van Abdul-Jabbar

Basketballer LeBron James is een record rijker. De speler van Los Angeles Lakers kwam in de uitwedstrijd tegen Golden State Warriors tot 26 punten, genoeg om Kareem Abdul-Jabbar af te lossen aan kop van de topscorerslijst berekend over duels uit de reguliere competitie en play-offs van de NBA. De winst was overigens wel voor de Warriors: 117-115.

Abdul-Jabbar kwam tussen 1969 en 1989 tot 44.149 punten, James staat nu op 44.157. In de meer prestigieuze ranglijst der topscorers in het reguliere seizoen heeft James nog een achterstand van 1861 punten op Abdul-Jabbar. Die lijst is eerlijker omdat het verschil in aantal gespeelde play-offduels een vertekend beeld geeft.

“Het is ‘cool’, ongelooflijk”, zei Lakers-coach Frank Vogel over de door James bereikte mijlpaal. “Ik denk dat hij de beste ooit is.”

Golden State bleef door de zege in het spoor van Phoenix Suns. De koploper in de Western Conference won ook, voor de 46e keer al weer dit seizoen. Orlando Magic werd met 132-105 ruim verslagen. Golden State staat op 42 overwinningen.