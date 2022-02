Biatlete Røiseland verovert derde olympische titel in China

De Noorse biatlete Marte Olsbu Røiseland heeft bij de Winterspelen in Beijing haar derde olympische titel veroverd. De 31-jarige Scandinavische zegevierde op de 10 kilometer achtervolging. In Zhangjiakou, waar het constant sneeuwde, was Røiseland ruim anderhalve minuut sneller dan de Zweedse Elvira Öberg. De Noorse Tiril Eckhoff behaalde brons.

Røiseland won eerder goud op de sprint en de gemengde estafette. Op de 15 kilometer moest ze in China genoegen nemen met olympisch brons.

Røiseland miste op weg naar haar derde triomf één keer bij het schieten. Daardoor moest ze een strafrondje van 150 meter afwerken. Zowel Öberg als Eckhoff verzuimden drie keer het doelwit te raken, waardoor beiden nog wat meer extra meters dienden te maken.