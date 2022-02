Coach Otter na goud shorttrackvrouwen: dit is mijn mooiste titel

Alle titels die Jeroen Otter als shorttrackcoach won, vallen voor hem in het niet bij de gouden medaille die de Oranje-vrouwen zondag bij de Olympische Spelen van Beijing veroverden op de aflossing. “Dit is de allermooiste, want het is een teamprestatie. Ik heb hier sinds 1994 op moeten wachten”, zei de bondscoach na de winst van Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof in het Capital Indoor Stadium.

Otter zag Schulting vrijdag en vier jaar geleden op de 1000 meter al twee individuele olympische titels veroveren. “Maar hier draait het om voor mij”, zei de bondscoach, die de aflossing (voor zowel vrouwen als mannen) al vaker als ‘koningsnummer’ omschreef. “Sinds deze Spelen hebben we de gemengde relay erbij. Dan kun je de vrouwen en de mannen nog mooier in elkaar vlechten, als je zou willen. Dat liep hier door de val van Schulting helaas mis. Bij de mannen misten we de finale op 2 duizendsten van een seconde. De manier waarop de vrouwen het vandaag aanpakten, was indrukwekkend. Ze waren torenhoog favoriet. Bij ons, maar ook bij mijn collega-coaches. Als ze dan 27 ronden min 10 meter op kop kunnen rijden, dan is dat geweldig.”

Met die 10 meter doelde Otter op het moment dat China een kleine elf ronden voor het einde de leiding in de wedstrijd even overnam. Velzeboer pakte de koppositie vrijwel direct terug en de Oranje-vrouwen maakten het overtuigend af, zoals vaker dit seizoen gebeurde. “We reden dit seizoen vier wereldbekerwedstrijden. Coaches zeiden toen ook al dat het moeilijk was tegen ons op te boksen. Dat werd net ook weer herhaald, ook door teams die niet in de finale stonden. Het lijkt ogenschijnlijk makkelijk en gecontroleerd te gaan, maar je moet het wel doen.”

Een belangrijk verschil met vier jaar geleden is de rol van Schulting. De kopvrouw van Oranje heeft zich snel ontwikkeld, vindt Otter. “Ik had toen ook al het idee dat het zou moeten lukken met de vrouwen, maar we misten nog een ‘afmaakster’. Iemand zoals Schulting nu. Ze was toen nog niet zo sterk. Suzanne heeft nu een aantal ‘skills’ die ze toen nog niet had. Die heeft ze ontwikkeld. Dat geeft een coach en een team een heerlijk gevoel. Het betekent dat je met meer rust en overzicht naar zo’n wedstrijd als vandaag gaat.”