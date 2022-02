Eerste dag op Spelen van Beijing zonder schaatsen en shorttrack

Nederland blijft maandag bij de Olympische Spelen in Beijing op twaalf gewonnen medailles staan. Zowel bij het langebaanschaatsen als het shorttrack staan geen wedstrijden op het programma.

Ook in andere sporten gaat TeamNL geen eremetaal winnen. Monobobster Karlien Sleper komt in actie voor haar derde en vierde run in Yanqing. Na haar eerste twee runs op zondag neemt ze de zestiende plek in en is een medaille al uit zicht.

Snowboarders Melissa Peperkamp en Niek van der Velden hopen zich op het onderdeel big air te plaatsen voor de finales. Beide Nederlandse atleten leggen drie kwalificatieruns af. Peperkamp en Van der Velden lukten het eerder in het olympisch toernooi niet de finale van de slopestyle te halen.

Voor Ivo de Bruin beginnen de Olympische Spelen maandag. De piloot en zijn remmer Jelen Franjic vertegenwoordigen Nederland in de tweemansbob.

De langebaanschaatsers trainen maandag wel. Na tegenvallende optredens in de kwartfinales van de ploegachtervolgingen, hopen ze het dinsdag in de halve finales beter te doen.