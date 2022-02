Emotionele Otter denkt na olympisch goud aan Van Ruijven

Net als de shorttracksters zelf dacht bondscoach Jeroen Otter na de winst op de olympische aflossing aan de in juli 2020 overleden Lara van Ruijven. “Zo’n team bouw je niet in een paar maanden tijd met vier wereldbekerwedstrijden, daar gaat een hele tijd overheen. We hebben vanaf 2012 jarenlang met Lara in het team gereden en met haar geweldige resultaten behaald”, aldus de bondscoach.

Bij de vorige Spelen, in 2018 in Pyeongchang, behaalden de Oranje-vrouwen met Van Ruijven in de ploeg brons. Otter: ̈”Daarna maakten we een plan over hoe het er uit moest zien richting Beijing. Lara zit daar nu in gedachten nog steeds bij. We hebben daarom ook een hartje op onze olympische pakken geplaatst. Dat gevoel is er nog steeds. In de komende dagen zal er door deze groep nog wel aan teruggedacht worden, dat het ook zomaar met een ander team had kunnen zijn.”

Otter gaf in aanloop naar de finale zijn shorttracksters mee dat ze moesten genieten van het moment. “Ik wilde gewoon dat ze beseffen dat dit een heel bijzondere wedstrijd is. Er zijn twee vrouwen in het team die dit al hebben meegemaakt. Voor Selma Poutsma en Xandra Velzeboer was dit nieuw. Het kan zomaar over zijn, hè”, sprak de zichtbaar geëmotioneerde coach.