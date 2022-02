Geen plan IOC-baas Bach zich te uiten over Oekraïne-conflict

In het conflict rond Oekraïne zal IOC-baas Thomas Bach vooralsnog geen persoonlijk appel doen op de Russische president Vladimir Poetin om de “olympische vrede” te bewaren. “Ik neem aan dat hij zich op de Winterspelen concentreert. Ik weet het niet maar het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk”, zei Mark Adams, de woordvoerder van het Internationaal Olympisch Comité, zondag in Beijing. Hem was gevraagd of de hoogste sportbaas vanwege de mogelijke militaire escalatie in Oekraïne een telefoontje naar Poetin heeft gepland.

Meer dan 120.000 Russische militairen hebben zich langs de grens van Oekraïne verzameld. De VS vrezen spoedig een inval van de Russen. Het IOC zal zich, zo meldde Adams, als altijd politiek neutraal opstellen. Wel verwees de woordvoerder naar de openingsspeech van Bach, die daarin John Lennons tekst ‘Give Peace a Chance’ (Geef vrede een kans) aanhaalde.

De Oekraïense skeletonner Vladislav Heraskevitsj hield vrijdag na zijn derde run een stuk papier in de nationale kleuren van zijn land omhoog met het opschrift: geen oorlog in Oekraïne. De 23-jarige skeleton-piloot liet het demonstratief voor de camera’s in het finishgebied van het ijskanaal in Yanqing zien.

Volgens Adams is er daarna contact geweest tussen officials en het team van Heraskevitsj, die zijn boodschap na de laatste run niet meer liet zien.