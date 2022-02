Haase en Middelkoop als ‘oudjes’ op winnaarsring Ahoy

Robin Haase en Matwé Middelkoop zagen in de nadagen van hun loopbaan een wens in vervulling gaan. Hun namen prijken vanaf nu namelijk op de winnaarsring van sportpaleis Ahoy. Het Nederlandse duo, met een wildcard toegelaten, won zondag het dubbeltoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament.

“Het gaat momenteel allemaal wat stroever, maar blijkbaar kan ik het toch nog een beetje”, zei de 34-jarige Haase, na zijn zege op de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en Tim Pütz uit Duitsland. In het enkelspel werd Haase ruim een week geleden al in de kwalificaties uitgeschakeld.

“Het was fantastisch om weer met Matwé te spelen. De laatste keren gingen niet zo goed, maar daarvoor hebben we een aantal titels gewonnen. Maar dit is toch de mooiste. Mensen realiseren het zich misschien niet altijd in Nederland, maar dit is het allerbeste indoortoernooi ter wereld.”

De 38-jarige Middelkoop beleefde het hoogtepunt uit zijn loopbaan. “Vorige week hebben we een wildcardje gekregen en in een keer staan we hier. Robin zei: ik wil heel graag op de ring. Ik heb geen idee hoe we deze hebben gewonnen. Wow”, aldus Middelkoop.

“Toen ik tien jaar oud was, was ik hier ballenjongen en nu pak ik hier op mijn 38e de grootste titel uit mijn leven. Volgende week bereik ik ook mijn hoogste ranking ooit. Mijn boodschap voor de ballenkinderen is dan ook: blijf je dromen najagen.”

Haase sloot nog af met een boodschap voor toernooidirecteur Richard Krajicek. “Bedankt Richard voor de wildcard voor het enkelspel voor volgend jaar. Dat is een mooi cadeautje”, zei hij gekscherend. Dit jaar kregen Andy Murray en Jo-Wilfried Tsonga de voorkeur boven Haase en Jesper de Jong.

Haase en Middelkoop vormden in het verleden korte tijd een vast koppel. Ze pakten in 2018 drie dubbeltitels.