Haase en Middelkoop zorgen voor Nederlandse dubbeltitel in Ahoy

Matwé Middelkoop en Robin Haase hebben voor eigen publiek de dubbeltitel op het ABN AMRO World Tennis Tournament gewonnen. Het Nederlandse koppel versloeg in de finale het ongeplaatste duo Lloyd Harris/Tim Pütz in drie sets. De Nederlandse tennissers kwamen terug van een achterstand en trokken de wedstrijd via een tiebreak en een supertiebreak naar zich toe: 4-6 7-6 (5) 10-5.

De eerste set ging naar de Zuid-Afrikaan Harris en de Duitser Pütz, na een break in de zevende game. In de tweede set werd over en weer veel gebroken en was uiteindelijk een tiebreak nodig. Daarin waren de Nederlanders het sterkst. Een supertiebreak moest daarop de doorslag geven. Daarin kwamen Haase en Middelkoop al snel ruim voor en die voorsprong gaven ze niet meer weg.

Jacco Eltingh en Paul Haarhuis waren in 1998 het laatste Nederlandse duo dat in Rotterdam de dubbeltitel veroverde. Haase (34) en Middelkoop (38) deden met een wildcard mee aan het toernooi. Ze schakelden eerder de Kroatische titelhouders Mate Pavic en Nikola Mektic uit. Harris en Pütz versloegen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in de eerste ronde.