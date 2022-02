Krajicek hoorde tien jaar geleden al van tiener Auger-Aliassime

Richard Krajicek kreeg tien jaar geleden via zijn zoon Alec Deckers al te horen van Félix Auger-Aliassime. De Canadese tennisser schreef zondag het ABN AMRO World Tennis Tournament, waarvan Krajicek de directeur is, op zijn naam.

“Ik hoorde zijn naam al toen hij 11 jaar oud was. Mijn zoon vertelde me al dat hij een geweldige speler had ontdekt. En dat bleek, want toen hij 14 jaar oud was werd hij de jongste speler met een ATP-punt. Volgens mij won hij toen al een ronde op een challenger”, aldus Krajicek.

“Wanneer het mogelijk is gaan we hem benaderen, dacht ik. Ik heb voor het toernooi van 2018 contact gehad met zijn management, maar ze dachten dat het misschien te snel was. Ze wilden niets overhaasten met hem, maar we waren blij dat ze de wildcard accepteerden.”

Krajicek heeft in het verleden vaker spelers die zijn uitgegroeid tot een wereldtopper op jonge leeftijd een wildcard gegeven. “Op ons toernooi mikken we op een mix van topspelers, Nederlandse spelers en ‘Next Gen-spelers’ (spelers van de volgende generatie). In het verleden hebben we ook Alexander Zverev en Jannik Sinner een wildcard gegeven”, zei de directeur.

“Hetzelfde geldt voor Stefanos Tsitsipas, die ooit meedeed aan een challenger in Nederland. Onze communicatiemanager was daar de baas en hij wees me op hem. Dat heeft goed uitgepakt. We blijven zoeken naar het talent. Het is mooi dat ze van ons toernooi gaan houden en terugkomen als ze eenmaal in de top 10 staan.”

Auger-Aliassime stond in 2020 ook al in de finale in Ahoy. Toen verloor hij van de Fransman Gaël Monfils. Dit jaar versloeg hij Tsitsipas in de finale (6-4 6-2).