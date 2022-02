Nederlandse meerkamptitels indoor voor Hulleman en Dokter

Lauri Hulleman en Sofie Dokter hebben bij de Nederlandse kampioenschappen indoor in Apeldoorn de meerkamptitels veroverd. Hulleman (22) zegevierde bij de mannen na zeven onderdelen met 5358 punten. De 19-jarige Dokter was bij de vrouwen over vijf onderdelen de beste met 4263 punten.

Dokter werd vorig jaar tweede op de meerkamp bij de EK voor atleten onder 20 jaar in Tallinn. Ze traint inmiddels op Papendal met de Nederlandse topmeerkampers Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, die vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio respectievelijk zilver en brons veroverden. Vetter en Oosterwegel ontbraken bij de NK in Omnisport. Ze slaan de WK indoor van volgende maand in Belgrado over en richten zich op de WK in de buitenlucht in juli in Eugene. De zwangere Nadine Broersen verwacht in mei haar eerste kind en ontbreekt daardoor voorlopig ook.

Bij de NK in Apeldoorn was een beperkt aantal toeschouwers welkom. Eind deze maand (26 en 27 februari) wordt in Omnisport ook gestreden om de Nederlandse titels per onderdeel.