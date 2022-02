Nederlandse schaatssters op 500 m buiten podium, goud Jackson

De Nederlandse schaatssters hebben op de Olympische Spelen in Beijing net naast de medailles gegrepen op de 500 meter. Jutta Leerdam was in de National Speed Skating Oval met de vijfde plaats de beste Nederlandse. Het goud ging naar de Amerikaanse topfavoriete Erin Jackson. Ze bleef met 37,04 de Japanse Miho Takagi (37,12) en Angelina Golikova uit Rusland (37,21) voor.

Leerdam had in de zevende rit tegen de Chinese Jingzhu Jin 37,34 gereden. Kok kwam twee ritten later tegen de Canadese Brooklyn McDougall tot 37,40. Daarmee werd ze zesde. Michelle de Jong eindigde met 37,97 als dertiende.

Margot Boer is de enige Nederlandse schaatsster die op de Olympische Spelen een medaille wist te winnen op de 500 meter. Ze won brons op de Spelen van Sotsji in 2014.

Jackson brak dit seizoen definitief door met vier zeges op de 500 meter in de wereldbeker. De 29-jarige schaatsster uit Florida eindigde bij de Spelen van 2018 nog als 24e, maar was toen maar net begonnen met schaatsen. Ze dreigde de Olympische Spelen van Beijing nog te missen, toen ze op de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden als derde eindigde na een misser. De Amerikanen hadden maar twee startplekken voor de Spelen. Landgenote Brittany Bowe gaf haar startplek echter aan Jackson. Bowe kon door afmeldingen zelf alsnog starten op de 500 meter. Ze eindigde als zestiende.

Jackson opende in haar rit tegen de Poolse Kaja Ziomek sneller dan Takagi in haar race. Ze leek die voorsprong na de tweede bocht toch te verliezen, maar met een sterk laatste rechte stuk dook ze toch 0,08 seconde onder de tijd van de Japanse.

Takagi, winnares van zilver op de 1500 meter op de Spelen achter Ireen Wüst, zette in de vierde rit met 37,12 een tijd neer waar veel concurrenten zich op stuk beten. Haar volle rondje van 26,71 was ook de snelste in het veld. Leerdam kwam daar in rit 7 met een ronde van 26,76 nog het dichtst bij in de buurt, maar die had een langzamere opening. Alleen Jackson bleek in staat hetzelfde rondje te rijden als Takagi, waardoor ze haar marge uit de opening kon vasthouden.