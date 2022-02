Noorse tennisser Ruud wint toernooi in Buenos Aires

Casper Ruud heeft het tennistoernooi van Buenos Aires op zijn naam geschreven. De Noor, als eerste geplaatst, was in drie sets te sterk voor de Argentijn Diego Schwartzman: 5-7 6-2 6-3.

Ruud vierde zijn achtste zege op de ATP Tour. Schwartzman, als tweede geplaatst, heeft nog steeds vier toernooititels achter zijn naam staan. De laatste behaalde hij vorig jaar in Buenos Aires.

De Amerikaan Reilly Opelka heeft het toernooi van Dallas gewonnen. Hij was in de eindstrijd te sterk voor zijn landgenoot Jenson Brooksby 7-6 (5) 7-6 (3). Opelka was als tweede geplaatst en schreef voor de derde keer een ATP-toernooi op zijn naam.

Opelka was in de halve eindstrijd ook al in twee tiebreaks te sterk voor zijn landgenoot John Isner. De partij werd beslist in een tiebreak die pas bij 24-22 was afgelopen. Het betekende de langste tiebreak ooit op de ATP Tour, die bestaat sinds 1990.