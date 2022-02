Olympisch kampioene Jackson is vriendin Bowe voor altijd dankbaar

Schaatsster Erin Jackson is haar landgenote en vriendin Brittany Bowe voor altijd dankbaar dat zij haar startplek op de 500 meter voor de Olympische Spelen in Beijing aan haar afstond. De 29-jarige Amerikaanse eindigde in januari bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden als derde na een flinke misslag in haar race. De Verenigde Staten hadden op dat moment maar twee startplekken, waarop Bowe besloot haar ticket aan de 500 meterspecialiste te geven. “Ze heeft echt een enorm offer gebracht voor mij”, zei de sprintster die goud pakte met een rit van 37,04.

Jackson was blij dat de VS uiteindelijk een derde startplek kregen. Bowe stond hoog op de reservelijst en mocht alsnog starten. “Ik zou ook sowieso als derde mee zijn gegaan naar de Spelen”, gaf Jackson toe. “Maar het zou voor zo veel meer stress hebben gezorgd.”

Bowe en Jackson kennen elkaar al heel wat jaren uit het skeeleren. Ze vielen elkaar in de armen nadat de laatste het goud had gewonnen toen bleek dat de schaatssters Olga Fatkoelina en Andzelika Wojcik in de slotrit niet aan haar tijd konden tippen. “Ze zei tegen mij dat ze heel trots op me was”, zei Jackson. “En ik heb geloof ik heel vaak dank je wel gezegd.”