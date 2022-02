Overmars raakte al voor herbenoeming in opspraak bij Ajax

De directie en raad van commissarissen van Ajax kregen vlak voor de herbenoeming van Marc Overmars al signalen over grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken. Dat vertelde algemeen directeur Edwin van de Sar zondag aan een select groepje journalisten dat zijn club vast volgt.

Overmars werd op 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemd tot medio 2026. “Vlak daarvoor kregen we signalen”, zei Van der Sar. “Onze rvc was toen ook meteen op de hoogte. Maar zulke dingen moet je dan toch eerst uitgebreid onderzoeken. Het is nogal wat. Of we de vergadering hadden moeten uitstellen? Nee, dat hebben we niet gedaan.”

Van der Sar stuurde alle werknemers van Ajax rond 25 januari een mail. Daarin wees hij iedereen op de aanwezigheid van de vertrouwenspersonen met wie ze klachten over de veiligheid op de werkvloer kunnen bespreken. De bewuste mail volgde na onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The Voice of Holland.

“Toen we de eerste geluiden ontvingen, zijn we gelijk gaan handelen”, zei Van der Sar. “We hebben een extern bureau in de hand genomen om alles te onderzoeken. Toen werd ons de omvang duidelijk en zijn we uiteindelijk afgelopen zondag laat met het persbericht over het vertrek van Overmars gekomen.”

Van der Sar was naar eigen zeggen intens verdrietig toen hij over het grensoverschrijdend gedrag van Overmars naar vrouwelijke collega’s bij Ajax hoorde. Dertig jaar geleden voetbalden ze samen bij Ajax en Oranje. “Op zoveel foto’s en beelden staan we naast elkaar. We gaan zo ver terug.”

Uiteindelijk is Van der Sar zelf met alle klachten naar Overmars toegestapt. “Als je het niet erg vindt, dan ga ik niets over dat gesprek vertellen”, zei de oud-doelman, die zich de afgelopen weken herhaaldelijk heeft afgevraagd waarom hem al die tijd nooit iets is opgevallen. “Maar er werken ook 550 medewerkers bij Ajax en er zijn de laatste week ook heel veel vrouwelijke collega’s naar me toe gekomen om te vertellen hoe fijn ze het bij Ajax hebben.”

Van der Sar herkent zich niet in het artikel van het NRC dat het grensoverschrijdende gedrag van Overmars kon gedijen in de cultuur die bij Ajax heerst. De krant deed al sinds december onderzoek na een tip. “Maar ook zonder dat onderzoek was het zo gelopen”, zei Van der Sar. “De omvang van deze zaak was te groot.”

De algemeen directeur gaat zich op korte termijn inzetten voor een beter werkklimaat bij Ajax. “Het externe bureau waarmee we sinds kort samenwerken, gaat ons daarbij helpen”, aldus Van der Sar, die nog geen tijd heeft gehad om aan een geschikte opvolger voor Overmars te denken. “Ik moest er voor onze mensen bij de club zijn. Velen hadden vragen, sommigen waren boos en vroegen zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren. En dat is allemaal heel logisch. Ik vond dat belangrijker dan eerder dan nu bij jullie te reageren.”