Schaatsers met vierde tijd naar halve finales ploegachtervolging

De Nederlandse schaatsers hebben zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de halve finales op het onderdeel ploegachtervolging. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker eindigden op de vierde plaats. Nederland neemt het in de halve finale op tegen titelverdediger Noorwegen, die de snelste was.

Het Oranje-trio zette in de National Speed Skating Oval, in een vlakke race, 3.38,90 op de klok. Tegenstander Canada reed lang in de race sneller, maar in de slotfase hield het trio met Roest op kop het tempo vast, waar de Canadezen verslapten.

Olympisch kampioen Noorwegen was daarna met 3.37,47 duidelijk sneller. Ook de schaatsers uit Verenigde Staten zaten met 3.37,50 onder de tijd van het Oranje-drietal. Rusland plaatste zich met de derde tijd voor de halve finales.

In de kwartfinales werd nog niet gewerkt met een knockout-systeem. De vier snelste landen gaan door. De halve finales en finale van de ploegachtervolging staan dinsdag op het programma in Beijing.