Shorttracksters winnen olympisch goud op aflossing

De Nederlandse shorttracksters hebben bij de Olympische Spelen in Beijing een gouden medaille gewonnen op het onderdeel aflossing. Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof waren in de finale in het Capital Indoor Stadium overtuigend de beste.

Het Nederlandse team nam vanaf het begin de leiding. Elf ronden voor het einde moesten de shorttracksters de koppositie even afstaan, maar dat was van korte duur. Nederland won in een olympisch record (4.03,409). Het zilver ging naar Zuid-Korea en China behaalde brons.

Voor Schulting is het haar derde olympische titel. De 24-jarige Friezin won eerder deze week de titel op de 1000 meter. Vier jaar geleden was ze op die afstand ook al de beste. Schulting staat nu op vijf olympische medailles. Deze Spelen eindigde ze op de 500 meter als tweede achter de Italiaanse Arianna Fontana. In Zuid-Korea behaalde de shorttrackster in 2018 brons met de aflossingsploeg. Nederland ontbrak toen in de finale. Na winst van de B-finale en twee diskwalificaties in de A-finale, werd het Oranje-team toen toch nog derde.

Schulting kan bij de Olympische Spelen nog een medaille winnen. Woensdag staan de kwartfinales, halve finales en finale van de 1500 meter op het programma.

TeamNL staat in China nu op zes gouden medailles. Naast Schulting en de ploeg won langebaanschaatsster Irene Schouten ook twee keer goud, op de 3000 en 5000 meter. Verder pakten Ireen Wüst en Kjeld Nuis allebei goud op de 1500 meter.