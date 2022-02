Tweede run reuzenslalom skiër Meiners met ruim een uur uitgesteld

Skiër Maarten Meiners moet nog even geduld hebben voor zijn tweede optreden op de olympische reuzenslalom. Vanwege de forse sneeuwval in Yanqing is de tweede run uitgesteld tot zeker 08.00 uur Nederlandse tijd. Dat is een vertraging van ruim een uur.

Meiners deed 1.06,03 over zijn race op de Ice River in Yanqing. De 30-jarige Amersfoorter neemt daarmee voorlopig de 22e plek in. De Zwitser Marco Odermatt leidt met een tijd van 1.02,93, gevolgd door de Oostenrijker Stefan Brennsteiner (1.02,97) en de Fransman Mathieu Faivre (1.03,01).

De Nederlandse alpineskiër gaat als negende van start in de tweede run.