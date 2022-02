Veldrijder Van der Haar sluit sterk seizoen af met vierde plaats

Veldrijder Lars van der Haar heeft zijn seizoen afgesloten met een vierde plaats in de Universiteitscross van Brussel, de laatste wedstrijd om de X2O Badkamers Trofee. De 30-jarige Van der Haar, die zowel Nederlands als Europees kampioen werd en op de WK in de Verenigde Staten zilver pakte, moest na een vroege valpartij in de achtervolging. Hij klom op naar de vierde plek, achter de Belgen Michael Vanthourenhout (eerste), Eli Iserbyt (tweede) en Jens Adams (derde). De Belg Toon Aerts was al zeker van de eindzege in het klassement.

Van der Haar zegevierde een dag eerder in Gavere, in de slotcross van de Superprestige. Hij boekte daar zijn vierde zege van het seizoen. “Gavere is een klassieker in het veldrijden. Gavere winnen, spreekt tot de verbeelding”, zei Van der Haar na de cross. “Dit is ook de eerste Superprestigecross die ik win in mijn hele loopbaan. Als dat dan Gavere is, ben ik daar bijzonder blij mee.”

Van der Haar liet vrijdag al weten dat hij zich komende week in Herentals laat opereren aan een knie. Hij kampt al een tijdje met klachten en beƫindigde daarom in Brussel zijn seizoen. De veldrijder eindigde bij de WK als tweede achter de Brit Tom Pidcock.