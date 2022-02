Bobsleeër De Bruin start op Spelen in achterhoede in tweemansbob

Bobsleeër Ivo de Bruin is de Olympische Spelen in de tweemansbob begonnen in de achterhoede. Met remmer Jelen Franjic kwam de Nederlandse piloot in de eerste run tot een tijd van 1.00,46. Daarmee staat het duo op de 27e plaats. Alleen de bobbers uit Trinidad en Tobago, Brazilië en Jamaica waren langzamer.

De Duitser Francesco Friedrich gaat na de eerste afdaling aan de leiding. Met remmer Thorsten Margis kwam de olympische kampioen van de Spelen van Pyeongchang 2018 tot een tijd van 59,02. Daarmee leidt hij voor zijn landgenoot Johannes Lochner en voor de Rus Rostislav Gaitioekevitsj.

De Bruin kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob en mocht voor het eerst naar de Winterspelen. De piloot en zijn remmer mochten vervolgens ook deelnemen in de tweemansbob.