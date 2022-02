Bobsleeër Franjic wil familieverleden eren op Spelen in Beijing

Bobsleeër Jelen Franjic zag zijn grote droom uitkomen door samen met zijn oudere broer Janko deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen. De 21-jarige remmer in de ploeg van piloot Ivo de Bruin komt bij de Spelen van Beijing in actie in de tweemans- en viermansbob. Maar zijn ouders en met name vader Mario, die zelf deelnam aan de Spelen in 1984 en 1998, zijn er in gedachten ook bij.

“Mijn vader belde ons op de dag voor vertrek naar China op” vertelt Franjic. “Hij zei: jongens, jullie moeten je nu beseffen dat je naar de Olympische Spelen gaat en niet zomaar even lol kan hebben. Jullie moeten je serieus gedragen en niet alleen laten zien Nederlanders te zijn, maar ook waar onze familie voor staat. Het was een soort peptalk, maar ook om ons erop te wijzen wie we zijn.”

Die familiegeschiedenis kent Franjic, zoon van een olympisch bobsleeër namens Joegoslavië bij de Spelen van 1984 en namens Bosnië-Herzegovina in 1998, maar al te goed. “Mijn ouders hebben enorm veel verhalen en die vertellen ze sinds ik het me kan herinneren”, zegt hij. Zijn ouders waren op huwelijksreis in Montenegro in 1992 toen de oorlog in voormalig Joegoslavië uitbrak. Een weekje dachten ze, dan konden ze wel weer terug. Ze zaten daar uiteindelijk maanden.

Ook in Montenegro werden zijn ouders in de burgeroorlog tussen de Kroaten en de Serviërs getrokken. “Mijn vader werd bij een politiecontrole opgepakt. Wij hebben een Kroatische achternaam en Montenegro hoorde toen bij Servië. Hij werd in een bus gestopt die op weg ging naar een soort concentratiekamp of een bos. Hij werd echter herkend door een Serviër, die bij de Spelen van 1984 als materiaalman van het Joegoslavische bobteam had gewerkt. Hij zei tegen de bewakers dat er een fout was gemaakt en dat mijn vader gewoon Servisch was. Toen hebben ze hem en enkele anderen vrijgelaten. Alle anderen in die bussen zijn nooit meer teruggekomen.”

Franjic werd uiteindelijk net als zijn broer geboren in Nederland. “Toen mijn vader was vrijgelaten, zijn ze zo snel mogelijk gevlucht naar Nederland. Onze ouders hadden daar al vrienden”, vertelt hij. “Alles wat zij hebben meegemaakt, hebben ze op ons doorgegeven. Dat motiveert mij en Janko enorm om alles te bereiken waar we potentie voor hebben. Zij hebben dit niet allemaal moeten doorstaan, zodat ik in Nederland een beetje ga genieten en verwend ga doen.”

Genieten doet Franjic overigens wel in Yanqing, de olympische locatie voor de bobsleeërs, waar hij maandag vanaf 13.15 uur Nederlandse tijd voor het eerst in actie komt in de tweemansbob. “Ja, na het harde werk kun je genieten. Maar hier zijn is hard werken en genieten ineen.”