Frans koppel Papadakis/Cizeron schaatst naar goud bij ijsdansen

Het Franse koppel Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron heeft op de Winterspelen van Beijing de gouden medaille veroverd in het ijsdansen, een onderdeel van het kunstschaatsen. De viervoudig wereldkampioenen lieten op piano- en cellomuziek van componist Gabriel Fauré een vrijwel foutloze vrije kür zien en eindigden op een puntentotaal van 226,98, een wereldrecord.

Papadakis en Cizeron moesten zich op de vorige Winterspelen in Zuid-Korea nog tevreden stellen met zilver, maar in China was het Franse duo ongenaakbaar. Met meer dan 6 punten achterstand eindigden de regerend wereldkampioenen Viktoria Sinitsina en Nikita Katsalapov (220,51) uit Rusland als tweede en namen het zilver in ontvangst. Het brons ging naar de Amerikanen Madison Hubbell en Zachary Donohue (218,02).