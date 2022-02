IOC: kunstrijdster Valieva krijgt geen medailles tijdens Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ziet af van de medailleceremonie voor de landenstrijd bij het kunstschaatsen tijdens de Winterspelen in Beijing. Die prijsuitreiking was eerder al uitgesteld vanwege de positieve dopingtest van de 15-jarige Russin Kamila Valieva, die haar land aan het goud had geholpen. Mocht Kalieva in de individuele competitie op het podium eindigen, dan zal zij evenmin een medaille krijgen uitgereikt tijdens de Spelen.

Valieva kreeg maandag toestemming van het internationaal sporttribunaal CAS om mee te doen aan het individuele toernooi, ondanks haar positieve dopingtest. Het CAS nam haar in bescherming omdat ze minderjarig is en ze ook te weinig tijd heeft gehad zich te verdedigen tegen de uitslag van de dopingcontrole.

De Russische tiener is eind december na de nationale kampioenschappen van haar land positief bevonden op het verboden middel trimetazidine, maar kreeg die uitslag pas de dag na de gewonnen landenstrijd in Beijing onder ogen. Het Russische antidopingbureau Rusada legde haar in eerste instantie een voorlopige schorsing op, maar hief die een dag later alweer op. Vervolgens tekenden IOC, antidopingbureau WADA en mondiale schaatsbond ISU beroep aan bij het CAS tegen die vrijspraak. Het CAS verwierp dat beroep.