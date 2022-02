Komend seizoen drie sprintraces in Formule 1

Het komend seizoen worden in de Formule 1 drie sprintraces gehouden. Autosportbond FIA heeft laten weten dat ze plaatsvinden in Imola (Italië), Oostenrijk en Brazilië. De verkorte races worden op zaterdag gehouden, een dag voor de Grand Prix. Ook het afgelopen seizoen stonden er, bij wijze van experiment, drie op het programma.

Aanvankelijk had de FIA gedacht aan zes races in het verkorte format, maar van deze verdubbeling is afgezien. De organisatie zegt de teams niet verder te willen belasten, nu er al meerdere regelwijzigingen worden doorgevoerd in het nieuwe seizoen. Teams waren bang voor meer sprintraces ook meer geld nodig te hebben.

Wel worden er meer punten toegekend voor de strijd om de wereldtitel in de sprintraces. De top acht krijgt punten, vorig jaar slechts de top drie. De winnaar van de race krijgt acht punten, afbouwend naar een punt voor de nummer acht. Pole position daarentegen staat niet op het spel in de sprintrace, die gaat naar de winnaar van de kwalificatie op vrijdag.

De FIA maakte nog niet bekend welke maatregelen worden getroffen naar aanleiding van de seizoensontknoping in Abu Dhabi, eind vorig jaar. Daar won Max Verstappen het wereldkampioenschap, door Lewis Hamilton in de slotronde te passeren. Dat gebeurde nadat de wedstrijdleiding had besloten de safety car naar binnen te halen. De Brit is nog steeds woedend over de wijze waarop dat gebeurde.

De FIA zegt de komende dagen publiekelijk een actieplan te zullen presenteren.