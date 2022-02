Koops: ploegachtervolgingen van 2014 hadden duidelijke afspraken

De Nederlandse schaatsers staan dinsdag voor de taak aan de zware verwachtingen te voldoen op de ploegenachtervolging van de Olympische Spelen van Beijing. Slechts een keer bij de mannen en een keer bij de vrouwen werd die verwachting ingelost in de vier keer dat het nummer olympisch is. Bij de Spelen van Sotsji in 2014 wonnen beide teams olympisch goud. Toenmalig bondscoach Arie Koops legt uit wat er goed ging.

“Om te beginnen hadden we heel goede sporters met Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij en met Jorien ter Mors, Ireen Wüst, Lotte van Beek en Marrit Leenstra”, zegt Koops, tegenwoordig directeur van het sportcentrum van de Vrije Universiteit. “De vrouwen werden een tot en met vier op de 1500 meter. In het traject van drie jaar dat we toen waren begonnen werden er vooraf heel goede afspraken gemaakt, met de coaches en de sporters zelf.” Honderd dagen samen trainen ging niet lukken, wist Koops, maar tien dagen wel. “In de zomer was duidelijk wat van elke schaatser gevraagd werd.”

Na de kwartfinales van de ploegenachtervolging op de Spelen van Beijing afgelopen weekend waar de vrouwen als derde en de mannen als vierde naar de halve finales gingen, was er veel kritiek. Bij de vrouwen zou er geen team op het ijs staan. De mannen waren te langzaam ten opzichte van de geoliede machines van Noorwegen en de VS, hoewel de drie Nederlandse schaatsers in hetzelfde team trainen. Koops: “Dat zou een voordeel moeten zijn. Wij hadden toen ook drie mannen van hetzelfde team, die elkaar goed verstonden.”

Koops zegt dat als je in potentie de beste schaatsers hebt, je in theorie zou moeten winnen. “Anders klopt je strategie niet en dan moet je zoeken waarom het niet werkt. Ik heb die analyse echter niet gemaakt van deze ploegen, dus ik kan en wil dat niet beoordelen. En veel kun je er nog niet over zeggen. Je moet het beoordelen op het eind”, waarschuwt hij voor te vroege kritiek. “Je hebt ook te maken met de tegenstander. Wij hebben twee olympisch kampioenen in het team, maar Japan heeft ook goede schaatssters, die in een heel vloeiend treintje rijden.”

Het hele project werd voor de Spelen van 2014 ook wetenschappelijk aangepakt met het hele team. “We keken wat de beste wisselstrategie was. Alle energie van de drie schaatsers moet zo goed mogelijk worden ingezet. Daar ben ik aan gaan sleutelen en dat liep goed af. Maar je kunt analyses maken, garantie heb je niet. Je kunt ook op een blokje stappen”, brengt hij de val van Kramer op de Spelen van Turijn in herinnering.

De halve finales van de ploegachtervolging beginnen dinsdag om 07.30 uur Nederlandse tijd.