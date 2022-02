Los Angeles Rams winnen 56ste editie van de Super Bowl

De Los Angeles Rams hebben voor de tweede keer in de geschiedenis de Super Bowl gewonnen. Het American footballteam versloeg in eigen stadion, in de staat Californië, de Cincinnati Bengals met 23-20. De laatste keer dat de Rams de Super Bowl wonnen, was 22 jaar geleden. Destijds speelde het team nog in de stad St. Louis.

Voor ruim 70.000 toeschouwers maakte de ploeg uit Californië zijn lichte favorietenrol waar in de 56ste editie van de Super Bowl. Al moest daarvoor wel een 13-20 achterstand worden omgebogen, nadat de Rams halverwege juist nog met 13-10 hadden voorgestaan. Cooper Kupp werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de wedstrijd.

Voor de Bengals was het, na 1982 en 1989, de derde keer dat zij de finale van de American footballcompetitie NFL verloren. In 2019 trokken de Los Angeles Rams nog aan het kortste eind in de eindstrijd. Zij legden het toen af tegen de New England Patriots van superster Tom Brady. Die quarterback won vervolgens in 2021 zijn zevende Super Bowl met de Tampa Bay Buccaneers. Brady zette onlangs op 44-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.

In de Verenigde Staten kijken elk jaar bijna 100 miljoen Amerikanen naar de Super Bowl. Het duurste reclamespotje tijdens de pauze halverwege de wedstrijd kostte dit jaar dan ook omgerekend maar liefst ruim 6 miljoen euro.

Tijdens het pauzeprogramma traden dit jaar zes beroemde rappers op: de vooraf al aangekondigde Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige en Kendrick Lamar, plus surprise-act 50 cent. Zij lieten vooral hun oude hits horen. Eminem knielde na zijn optreden: het inmiddels bekende gebaar tegen racisme binnen het American football dat werd geïntroduceerd door ex-speler en activist Colin Kaepernick.

Het was de eerste keer dat hiphopartiesten de hoofdact vormden tijdens de halftime-show van de Super Bowl. Het is ieder jaar weer spannend welke grote artiest(en) er op het podium zullen staan tijdens het prestigieuze optreden. Eerder traden Bruce Springsteen, Michael Jackson, Prince, The Rolling Stones, U2, Beyoncé, Madonna, Jennifer Lopez en Lady Gaga op tijdens de pauze.

In een persconferentie voorafgaand aan de Super Bowl gaven de rappers aan dat het ook wel een keer tijd werd voor hiphop tijdens de Super Bowl. Zo zei Dr. Dre: “Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Hiphop is het grootste muziekgenre ter wereld momenteel. Het is dus gek dat het voor ons zoveel tijd kostte om erkend te worden.”