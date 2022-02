Noorse biatlete stort in en moet naar huis

De Noorse biatlete Ingrid Landmark Tandrevold mag niet langer in actie komen op de Olympische Winterspelen in Beijing. Ze zakte zondag na de 10 kilometer achtervolging in elkaar en moest lang worden behandeld door artsen. Omdat ze een verleden heeft met hartklachten, stuurt de Noorse bond haar naar huis.

“Ik wilde niets liever dan nog meedoen aan de estafette, maar het mag niet”, zei de 25-jarige Tandrevold, die drie wereldtitels behaalde met het Noorse estafetteteam. “Ik heb eerder problemen gehad met mijn hart en mijn gezondheid gaat boven alles. Ik denk dat ik iets te diep ben gegaan in de wedstrijd.”

Haar landgenote Marte Olsbu Røiseland won zondag het goud op de achtervolging. Tandrevold stortte na de finish in en bleef volledig uitgeput liggen in de sneeuw.