Olympische estafette biatlon vroeger wegens verwachte bittere kou

De start van de olympische estafette bij de mannen in het biatlon op dinsdag is vanwege de verwachte extreme kou met 2,5 uur vervroegd. Op die manier hoopt de organisatie een afgelasting te voorkomen. De verwachting is dat het in de sneeuw van Zhangjikou, waar de 4×7,5 kilometer wordt gehouden, naar min 15 graden Celsius daalt.

De regels van de internationale biatlonbond IBU schrijven voor dat bij min 20 graden een wedstrijd moet worden afgelast. In dergelijke bittere kou acht de bond het fysiek niet meer verantwoord. De wedstrijd begint nu om 07.30 uur in plaats van 10.00 uur.