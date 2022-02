Ook snowboarder Van der Velden bij Spelen naar finale op big air

Na Melissa Peperkamp heeft ook Niek van der Velden zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de finale van het onderdeel big air. De 21-jarige Brabantse snowboarder eindigde maandag in de kwalificatie in Beijing als elfde. Dat was net genoeg. Van de 29 deelnemers komen er dinsdag twaalf terug voor de strijd om de medailles.

Van der Velden begon de kwalificatie met een score van 79,00 punten. In de tweede en derde run noteerde hij 60,00 en 63,75. Alle snowboarders mogen hun slechtste score in de kwalificatie schrappen, waardoor Van der Velden uitkwam op een totaalscore van 142,75 punten.

Vorige week lukte het de Nederlander niet de olympische finale op het onderdeel slopestyle te bereiken.

Eerder op maandag plaatste bij de vrouwen Peperkamp zich voor de finale op big air. De 17-jarige snowboardster eindigde in de kwalificatie eveneens als elfde.