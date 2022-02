Op doping betrapte kunstrijdster Valieva mag blijven op Spelen

De Russische kunstrijdster Kamila Valieva kan deelnemen aan het individuele toernooi op de Olympische Spelen van Beijing. Het internationale sporttribunaal CAS wees het beroep tegen het opheffen van haar dopingschorsing af. De 15-jarige Valieva kan daardoor dinsdag van start gaan in de korte kür.

Het beroep was aangetekend door drie grote instanties: het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de internationale schaatsunie ISU en het mondiale antidopingbureau WADA.

Valieva is de sensatie in het kunstrijden. Ze veroverde al goud met het Russische team in Beijing, maar die medaille werd niet uitgereikt omdat een positieve dopingtest van haar vrij onverwacht bekend werd. Het betrof een controle op 25 december bij de Russische kampioenschappen. Het verboden middel trimetazidine werd aangetroffen in haar urinemonster.