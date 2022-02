Schaatsteams hopen bij Spelen op medaille op ploegachtervolging

De Nederlandse schaatsers hopen dinsdag bij de Olympische Spelen twee medailles te winnen. In de National Speed Skating Oval staan bij de vrouwen en mannen vanaf 07.30 uur Nederlandse tijd de halve finales en finale van de ploegachtervolging op het programma.

In de kwartfinale maakten beide teams weinig indruk, vooral de vrouwen. Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong plaatsten zich als derde voor de kwartfinale, met een kleine 4 seconden achterstand op Japan. In de halve finale treft het Oranje-team de Canadese vrouwen, die in de kwartfinale ook een veel betere tijd noteerden.

Bij de mannen bereikten Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker als nummer 4 de halve finale, waarin regerend kampioen Noorwegen de tegenstander is.

Lindsay van Zundert maakt haar debuut op de Olympische Spelen. De 17-jarige Brabantse is de eerste kunstrijder die Nederland bij het grootste wintersportevenement vertegenwoordigt sinds Dianne de Leeuw in 1976. Van Zundert rijdt om 11.00 uur de korte kür.

Snowboarders Melissa Peperkamp en Niek van der Velden komen in actie in de finale van de big air. Beide Nederlanders plaatsten zich in de kwalificaties als nummer 11. De vrouwenfinale begint om 02.30 uur en de mannenfinale om 06.00 uur.