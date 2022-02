Shorttrackbondscoach Otter gunt reserve De Vries debuut op Spelen

Rianne de Vries gaat eindelijk haar debuut maken op de Olympische Spelen. De 31-jarige shorttrackster is maandag door bondscoach Jeroen Otter aangewezen als derde Oranje-rijdster voor de 1500 meter, die woensdag in Beijing op het programma staat.

De Vries is er al voor de derde keer bij op de Olympische Spelen, maar ze kwam nog geen minuut in actie. Zowel in 2014 (Sotsji), Pyeongchang (2018) als nu in Beijing was ze reserve voor de ploegachtervolging.

Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof wonnen zondag in het Capital Indoor Stadium de gouden medaille op de aflossing. Otter noemde dat de mooiste medaille uit zijn lange trainersloopbaan.

Van Schulting en Velzeboer was al bekend dat ze aan de 1500 meter meedoen. Eén startplek was nog open voor Nederland. Schulting hoopt op de 1500 meter haar vierde gouden olympische medaille te winnen.