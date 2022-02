Snowboardster Peperkamp bij Spelen op big air wel naar finale

Snowboardster Melissa Peperkamp heeft zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de finale op het onderdeel big air. De 17-jarige Nederlandse eindigde maandag in de kwalificatie als elfde. De eerste twaalf van totaal dertig snowboardsters komen dinsdag in actie in de finale.

Peperkamp noteerde in haar eerste run een score van 60,00 punten, gevolgd door 68,25 en 58,00. De snowboardsters mogen op de big air hun slechtste resultaat schrappen, waardoor Peperkamp uitkwam op een totaalscore van 128,25.

De jonge olympische debutante wist zich vorige week op het onderdeel slopestyle net niet voor de finale te plaatsen. Toen eindigde ze als dertiende en kwam daarmee één positie te kort.