Tennisser Rojer pakt in Dallas zijn dertigste dubbeltitel

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft zijn dertigste ATP-titel in het dubbelspel veroverd. De 40-jarige Nederlandse dubbelspecialist won met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador het toernooi van Dallas.

Het als eerste geplaatste koppel was in de finale te sterk voor de Brit Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara uit Finland: 7-6 (4) 6-4. Het betekende de eerste titel voor Rojer en Arévalo als koppel. Ze spelen sinds begin dit jaar samen. Op de Australian Open moesten ze het in de eerste ronde afleggen tegen Botic van de Zandschulp en Robin Haase.

Daviscup-captain Paul Haarhuis heeft Rojer niet opgeroepen voor de ontmoeting van volgende maand met Canada. De Nederlandse tennissers hopen zich dan te plaatsen voor de Daviscup Finals van eind dit jaar. De selectie van Haarhuis bestaat uit Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Haase, Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop.