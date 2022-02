Tsunoda wil ‘sneller en constanter’ zijn in nieuwe AlphaTauri

Yuki Tsunoda wil komend seizoen in de Formule 1 minder foutjes maken dan vorig jaar in zijn debuutseizoen. “Ik wil mijn snelheid verhogen en constanter worden”, zei de 21-jarige Japanner bij de onthulling van de nieuwe auto van zijn renstal AlphaTauri, de AT03. De Japanner vormt opnieuw een koppel met de Fransman Pierre Gasly.

“Als ik kan voortborduren op de laatst drie, vier races van vorig seizoen, dan kan ik een goede start hebben. Het zal niet makkelijk worden, maar ik heb er wel vertrouwen in”, zei Tsunoda, die het beste voor het laatste bewaarde door in de afsluitende Grote Prijs van Abu Dhabi als vierde te finishen.

AlphaTauri was het vijfde team dat zijn bolide voor het komende seizoen presenteerde. Die auto is gebouwd volgens de nieuwe aerodynamische regels en heeft grotere wielen. AlphaTauri heeft aan de kleurstelling weinig veranderd, maar draagt niet langer het logo van Honda. De Japanse motorfabrikant heeft zich teruggetrokken uit de Formule 1, hoewel het de komende seizoenen wel motoren blijft leveren aan de zusterstal van Red Bull Racing.

De teams van Haas, McLaren, Red Bull en Aston Martin toonden eerder al hun nieuwe auto’s. In de meeste gevallen betrof het een computermodel of showmodel, want de teams zijn nog druk bezig de auto’s klaar te stomen voor de eerste testraces over een week in Barcelona. Het seizoen begint op 20 maart met de Grote Prijs van Bahrein.