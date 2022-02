Valieva meteen op het olympische ijs na toestemming CAS

Kamila Valieva aarzelde geen moment. Nog geen half uur nadat het internationaal sporttribunaal CAS haar toestemming gaf om op de Winterspelen te blijven, was ze op het ijs te zien van de olympische kunstschaatspiste in Beijing. De 15-jarige Europees kampioene trainde voor de korte kür die dinsdag begint en waar ook de Nederlandse Lindsay van Zundert aan meedoet.

Valieva won eerder op de Spelen goud met het Russische team in de landenwedstrijd, maar raakte de dag erna betrokken in een dopingzaak. Ze bleek positief te hebben getest tijdens de nationale kampioenschappen van haar land eind december. De uitslag werd zes weken na het afnemen van de test pas bekend.

Het Russische antidopingbureau legde haar in eerste instantie een voorlopige schorsing op, maar hief die een dag later alweer op. Vervolgens vochten het Internationaal Olympisch Comité, de internationale schaatsunie en het mondiale antidopingbureau die vrijspraak aan. De instanties wilden Valieva liever niet meer in actie zien in Beijing, maar het CAS verwierp het beroep en vond een schorsing van de minderjarige kunstschaatsster niet op zijn plaats.

“Hup Kamila”, moedigde ijsdanser Nikita Katsalapov haar aan toen de 15-jarige sensatie haar eerste pirouettes maakte in het Capital Indoor Stadium. Valieva is de torenhoge favoriete voor het goud in het individuele toernooi; zij is de enige die viervoudige sprongen kan maken. “Het beste nieuws van de dag. Het hele land staat achter haar”, luidde een korte verklaring van het Russisch olympisch comité.

De uitspraak van het CAS had alleen betrekking op het al dan niet meedoen van Valieva aan het individuele toernooi. Vooralsnog blijft de uitslag in de landenstrijd staan, maar de positieve dopingtest kan wel degelijk nog gevolgen hebben voor het teamgoud van Rusland. Het CAS benadrukte dat het Valieva in bescherming neemt vanwege haar jonge leeftijd, maar ook dat haar dopingzaak nog niet is afgehandeld. Het is de vraag of dat nog gebeurt tijdens deze Spelen.