Winst voor Van de Zandschulp en Griekspoor op tennisranglijst

De Nederlandse tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn na het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam geklommen op de wereldranglijst. Beiden haalden in Ahoy de tweede ronde. Het leverde Van de Zandschulp één plek winst op (van 51 naar 50) en Griekspoor steeg twee plaatsen, naar de 60e positie.

Voor de 25-jarige Griekspoor betekent dat zijn hoogste ranking ooit. De Noord-Hollander drong afgelopen najaar de top 100 binnen door vijf challengers op rij te winnen.

Van de Zandschulp (26) evenaarde met de 50e plek zijn hoogste positie op de wereldranglijst. Hij nam die plek onlangs ook al in. In de top 10 veranderde niets. De 21-jarige Canadees Felix Auger-Aliassime, die in Ahoy zijn eerste ATP-titel veroverde, bleef op de negende plaats staan.

Bij de vrouwen klom Anett Kontaveit uit Estland met winst van het WTA-toernooi van Sint-Petersburg van de negende naar de zesde plaats. De Nederlandse tennisster Arantxa Rus zakte van 63 naar 68.