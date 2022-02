Zevende olympische finale op rij voor Canadese ijshockeysters

De ijshockeysters van Canada hebben voor de zevende keer op rij de finale bereikt van het olympisch toernooi. De ploeg, in het bezit van vier olympische titels, rekende op de Winterspelen in Beijing in de halve finales af met Zwitserland: 10-3.

Het Zwitserse team wist na de eerste periode al dat het een verloren wedstrijd speelde. Canada leidde toen al met 5-1. Marie-Philip Poulin was de enige in het Canadese team die twee keer scoorde.

De tegenstander in de finale komt uit de andere halve eindstrijd, die gaat tussen de regerend olympisch kampioen Verenigde Staten en Finland.