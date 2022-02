Bayern zonder Neuer en Goretzka naar Salzburg in Champions League

Bayern München gaat zonder de Duitse internationals Manuel Neuer en Leon Goretzka naar Oostenrijk voor het eerste duel met Red Bull Salzburg in de achtste finales van de Champions League. Doelman Neuer is herstellende van een recente knieoperatie, middenvelder Goretzka staat al sinds begin december aan de kant vanwege een knieblessure. Trainer Julian Nagelsmann mist daarnaast Alphonso Davies (ontstoken hartspier) en Jamal Musiala (coronabesmetting).

Bayern München verloor zaterdag in de Bundesliga met 4-2 bij VfL Bochum. Sven Ulreich, de vervanger van Neuer onder de lat, moest alle tegendoelpunten voor rust incasseren. “Natuurlijk missen we Manuel, hij is niet voor niets de beste doelman ter wereld”, zegt Nagelsmann. “Maar Sven heeft het tegen Bochum goed gedaan. Het lag zeker niet aan hem dat we tegen Bochum zo speelden.”

Bayern München won in de groepsfase van de Champions League alle wedstrijden en plaatste zich net als Ajax en Liverpool met de maximale score van 18 punten voor de achtste finales. Red Bull Salzburg eindigde met 10 punten als tweede in de poule achter Lille.

“Ik hoorde ze bij Salzburg zeggen dat ze klaar zijn voor een gevecht en dat is een goed teken”, aldus Nagelsmann. “Ze hebben een sterke ploeg, die voor het eerst op dit podium speelt. Het zou tegen hun natuur in zijn om een uitdaging uit de weg te gaan. En wij gaan onze aanvallende filosofie ook niet aanpassen. Het wordt sowieso geweldig om voor het eerst in lange tijd weer voor 30.000 toeschouwers te spelen.”