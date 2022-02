Bobsleeër De Bruin in tweemansbob na derde run uitgeschakeld

Ivo de Bruin is op de Olympische Spelen in de tweemansbob uitgeschakeld. De Nederlandse piloot verbeterde zich samen met remmer Jelen Franjic wel met zijn snelste tijd in de derde run. Daardoor klom hij naar de 23e plaats, maar alleen de nummers 1 tot en met 20 kwalificeerden zich voor de vierde en laatste heat.

Na een matige tijd van 1.00,46 in de eerste run en 1.00,36 in de tweede run, zette De Bruin op de tweede dag van het bobsleetoernooi de 24e tijd neer. De start in de derde run was met 5,14 net iets langzamer dan de vorige dag, De eindtijd was met 1.00,35 net iets sneller. Daardoor passeerde De Bruin de Zuid-Koreaanse bob.

De Duitser Francesco Friedrich gaat ook na de derde afdaling aan de leiding. Met remmer Thorsten Margis kwam de olympische kampioen van de Spelen van Pyeongchang 2018 tot een totaaltijd van 2.57,37. Daarmee blijft hij zijn landgenoten Johannes Lochner (2.57,85) en Christoph Hafer (2.58,88) voor. De Bruin kwam op een totaaltijd van 3.01,17 uit. Later dinsdag is de afsluitende vierde run, zonder Nederlandse inbreng dus.

De Bruin kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob en mocht voor het eerst naar de Winterspelen. De piloot en zijn remmer mochten vervolgens ook deelnemen in de tweemansbob.

“Iedere run is beter en beter gegaan”, aldus De Bruin. “Vanaf het begin van de training tot nu eigenlijk. Dat geeft een positief gevoel richting de viermansbob. Dat is ook ons hoofddoel, om daarin te presteren. Met de run en starttijden zijn we tevreden.”