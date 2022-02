Bobsleeër Friedrich voert Duits podium tweemansbob aan

Bobsleeër Francesco Friedrich heeft bij de Spelen van Beijing zijn olympische titel in de tweemansbob geprolongeerd. Met remmer Thorsten Margis nam de kampioen van de Spelen van Pyeongchang 2018 maandag na de eerste run de leiding en stond die niet meer af. Met Johannes Lochner op zilver en Christoph Hafer op brons was het podium volledig Duits.

Friedrich kwam na vier runs in het Yanqing National Sliding Centre tot een totaaltijd van 3.56,89 minuten. Daarmee was hij bijna een halve seconde (0,49) sneller dan Lochner. Hafer zat er na vier runs 1,69 seconde achter.

Het Duitse duo dat het goud in de tweemansbob vier jaar geleden nog moest delen met de Canadezen Justin Kripps en Alexander Kopacz, verdedigt deze week ook de olympische titel in de viermansbob met Candy Bauer en Alexander Schüller. Daarin is hij ook de favoriet.

Ivo de Bruin eindigde in de tweemansbob als 23e. De piloot en zijn remmer Jelen Franjic verbeterde zich nog wel in de derde run dinsdag, maar het was niet voldoende voor een plek in de top 20, waardoor hij niet mee mocht doen aan de afsluitende afdaling.