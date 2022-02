Bondscoach ploegachtervolging: we haalden ons niveau niet

Bondscoach Jan Coopmans was goed ziek van de mislukte missie voor goud van de Nederlandse teams op de olympische ploegachtervolging. De vrouwen wonnen brons na het verslaan van de Russinnen. De mannen verloren de strijd om brons van de Amerikaanse schaatsers. “Dit is een teleurstelling. We halen ons niveau niet helemaal. En dan krijg je het lastig.”

Volgens Coopmans waren sommige schaatsers niet meer zo goed als tijdens de EK afstanden begin januari, toen Nederland zowel bij de mannen als de vrouwen de titel pakte. “Wat we vier weken geleden hebben laten zien, konden we nu niet. Dat is jammer.”

De bondscoach wijst erop dat andere landen de ploegachtervolging anders benaderen dan Nederland, dat op veel verschillende nummers medaillekandidaten heeft. “Alle andere landen hebben niet acht medaillekandidaten voor goud. Die hebben er twee en zetten in veel gevallen alles op de ploegachtervolging. In de loop van drie seizoenen groeien zij steeds dichter naar ons toe en verslaan ons op het moment waar het eigenlijk op aankomt.”

Voor het mannenteam werden Sven Kramer en Marcel Bosker aangewezen door de selectiecommissie met het oog op deze ploegachtervolging. Coopmans verdedigde die keuze. “Het is zeker niet het geval dat door aanwijsplekken voor de ploegachtervolging ergens een medaillekans op een individuele afstand verloren gegaan is”, vond hij. Schaatsers Tijmen Snel en Dai Dai N’tab raakten door de aanwijsplekken een ticket voor de Spelen kwijt.

Coopmans wijst erop dat teamonderdelen een steeds grotere rol zullen gaan spelen op de Olympische Spelen. “Of wij nou willen of niet. We zullen mee moeten in deze ontwikkeling.”

Of de bondscoach zelf een rol gaat spelen in de toekomst van de ploegachtervolging in de volgende olympische cyclus, kan Coopmans niet zeggen. “Het is echt nog te vroeg om daarover te speculeren. Dat gaat in maart, april, mei beslist worden.”