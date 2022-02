Gaviria wint slotrit Ronde van Oman, eindzege voor Hirt

De Colombiaan Fernando Gaviria heeft op de slotdag van de Ronde van Oman een tweede ritzege geboekt. De sprinter van UAE Team Emirates versloeg na 132 kilometer in de massasprint de Australiër Kaden Groves en de Belg Amaury Capiot. De eindzege van Jan Hirt kwam niet meer in gevaar. De Tsjech van Intermarché-Wanty hield in het klassement de Italiaan Fausto Masnada een minuut achter zich. De Portugees Rui Costa eindigde als derde.

Voor de 31-jarige Tsjech betekende de eindoverwinning in Oman zijn vierde zege als wielerprof. Zes jaar geleden won Hirt de Ronde van Oostenrijk, waar hij eveneens een rit won. Gaviria had eerder de eerste etappe gewonnen.