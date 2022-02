Hoolwerf naar Team Reggeborgh om zich op massastart te richten

Schaatser Bart Hoolwerf verruilt het marathonteam van Jumbo-Visma voor Team Reggeborgh. Hij wil zich bij de ploeg van coach Roy Boeve volledig gaan richten op de massastart. “De mogelijkheden om dat te gaan doen, zijn er bij Reggeborgh”, zegt de 24-jarige schaatser.

Hoolwerf reed deze winter zijn eerste wereldbekerwedstrijden op de massastart. Hij won in Calgary. “Dat is me zo goed bevallen, dat ik heb besloten me daar verder in te gaan ontwikkelen en specifiek voor de massastart te gaan trainen. Mijn ambitie is om me te plaatsen voor een groot eindtoernooi zoals een WK.”

De marathons zal hij wel blijven schaatsen, zeker als ze in zijn schema passen. Hoolwerf won eind december de enige marathon op natuurijs in Noordlaren. Hij wordt bij Team Reggeborgh ploeggenoot van zijn broer Evert en zijn neef Willem Hoolwerf. “Hartstikke mooi dat ik nu met mijn familie mijn beroep kan uitoefenen.”