Kunstrijdster Van Zundert: dit is iets waar ik vooraf op hoopte

Lindsay van Zundert was tevreden, maar vooral ook opgelucht na haar debuut op de Olympische Spelen. De kunstrijdster wist haar zenuwen in bedwang te houden en noteerde in het Capital Indoor Stadium met een score van 59,24 punten een persoonlijk record tijdens haar korte kür. Dat was genoeg om donderdag terug te mogen komen voor de finale tijdens de vrije kür met de beste 24 deelneemsters.

“Dit is iets waar ik vooraf op hoopte. Mijn doel was om het beste van mezelf te laten zien. Dat heb ik zeker gedaan. Ik hoop dat ik in de finale ook iets moois neer kan zetten”, sprak de 17-jarige Van Zundert met een glimlach op haar gezicht. “Het was echt een hele opluchting. Vooral omdat ik toch terugdacht aan de EK van januari, waar mijn laatste sprong niet lukte. Nu lukte die wel. Er viel daardoor een last van mijn schouders.”

Bij de EK eindigde Van Zundert, mede door die mislukte sprong, als 27e en ontbrak ze in de vrije kür.

Carine Herrygers, de Belgische coach van Van Zundert, was er twee dagen eerder nog allesbehalve zeker van dat de jonge Nederlandse de finale zou halen. Ze merkte veel stress bij haar pupil. “De afgelopen week liep de spanning toch op”, zei Van Zundert daar zelf dinsdag over. “Maar ik heb meestal wel spanning nodig, anders lukt het niet. In de opwarming had ik in het begin een beetje ‘wiebelbenen’, maar dat gevoel was er maar even. Toen ik op het ijs kwam en begon, was de stress ook echt helemaal weg en heb ik gedaan wat ik moest doen. Dit is een moment dat ik niet snel zal vergeten.”

Van Zundert koos qua uit te voeren elementen een beetje voor zekerheid, legde ze uit. Een ’triple-triple’ werd een ’triple-double’. “Mijn triple-triple is nog niet helemaal rond. Stel ik zou ‘m wel doen en dan vallen, dan krijg ik vijf strafpunten. Het was een bewuste keuze, die ik samen met Carine heb genomen. Over vier jaar hoop ik weer bij de Olympische Spelen te zijn en dan wel een triple-triple te kunnen doen.”

Voormalig kunstrijdster Joan Haanappel (81) speelde met haar Stichting Kunstrijden Nederland (SKN) een belangrijke rol in de ontwikkeling van Van Zundert. “Ze heeft me vooraf een berichtje gestuurd”, zei de Brabantse. “Ze wenste me veel succes en zei dat ik vooral van het moment moest genieten. Ze is trots op me.”