Noren lopen uit in medaillestand Beijing, Nederland vijfde

Noorwegen is zijn reputatie als wintersportnatie aan het waarmaken. Het land leidt soeverein in de medaillespiegel van de Winterspelen in Beijing met een totaal van 26 medailles: twaalf gouden, zeven zilveren en zeven bronzen. De Noren voegden dinsdag drie gouden medailles toe aan de vangst.

Nederland zakte van de vierde naar de vijfde plaats, ondanks een bronzen medaille voor de schaatssters op de ploegachtervolging. Oostenrijk, dat goud behaalde via Anna Gasser bij het snowboarden big air, ging TeamNL voorbij in de stand. Nederland staat op dertien medailles; zes gouden, vier zilveren en drie bronzen.

Duitsland verstevigde de tweede plaats met goud voor de tweemansbob van Francesco Friedrich. Het land heeft nu negen keer goud, zes keer zilver en drie keer brons. De Verenigde Staten staan derde met zeven gouden, zes zilveren en vier bronzen plakken.