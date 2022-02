Parijs 2024 wil herhaling van affaire-Valieva voorkomen

De organisatoren van de Olympische Spelen van Parijs 2024 zeggen er alles aan te zullen doen om te voorkomen dat een affaire zoals die rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva zich dan weer voordoet.

“Parijs 2024 zet zich voor 100 procent in voor de strijd tegen doping en werkt in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden om de eerlijkheid van de wedstrijden in 2024 en de bescherming van de atleten te waarborgen,” verklaarde de organisatie tegenover persbureau Reuters. “We moeten deze situatie gebruiken om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.”

Valieva heeft toestemming van sporttribunaal CAS gekregen om deel te nemen in Beijing hoewel ze positief is getest op doping. Dat gebeurde al in december in Rusland, maar kwam pas een dag na haar succesvolle optreden in de landenwedstrijd naar buiten. Ze werd aanvankelijk geschorst, maar het Russische antidopingbureau Rusada draaide die schorsing na een dag weer terug. Het IOC, wereldantidopingbureau WADA en de internationale schaatsunie ISU tekenden bezwaar aan tegen haar deelname aan de individuele wedstrijd, maar het CAS wees dat af. Valieva testte positief op het middel trimetazidine. De B-staal moet nog worden onderzocht terwijl het CAS haar ook in bescherming nam omdat ze minderjarig is en ze ook te weinig tijd heeft gehad zich te verdedigen tegen de uitslag van de dopingcontrole.

“Onze topprioriteit zal de ontwikkeling en uitvoering van een effectief antidopingprogramma zijn dat de rechten van atleten en de integriteit van wedstrijden beschermt”, stellen de organisatoren van Parijs 2024.