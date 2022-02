Schaatsers op Spelen niet naar finale ploegachtervolging

De schaatsers zijn op de Olympische Spelen uitgeschakeld voor de finale op de ploegachtervolging. Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest moesten in hun halve finale tegen titelverdediger Noorwegen het hoofd buigen.

De Noren wonnen de halve finale met 3.38,28 tegen 3.39,62 van Nederland, dat later strijdt om het brons. Vier jaar geleden verloor Nederland in de halve finale ook van de Noren. Noorwegen neemt het in de finale op tegen de Russen, die de Verenigde Staten versloegen.

Nederland wist op het ploegonderdeel, dat wordt verreden sinds de Olympische Spelen van Turijn in 2006, slechts één keer goud te halen bij de mannen en vrouwen. Beide teams veroverden de olympische titel bij de Spelen van Sotsji in 2014. De mannen reden bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 naar brons.

Net als in de kwartfinales kwam Nederland tot de vierde tijd. De ploeg was ruim een seconde langzamer dan de Noren, maar veel langzamer dan de Russen die verrasten met een olympisch record van 3.36,61. Ook tegenstander VS in de strijd om brons was met 3.37,65 veel sneller dan Kramer, Bosker en Roest.